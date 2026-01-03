ABD, Venezuela'ya füze yağdırdı... Trump: ''Maduro ile eşini yakaladık!''

Tüm dünya peşpeşe patlayan füzelerle sarsılırken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak." ifadelerini kullandı.