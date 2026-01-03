ABD, Venezuela'ya füze yağdırdı... Trump: ''Maduro ile eşini yakaladık!''
ABD Başkanı Trump'ın tehdit ettiği Venezuela yeni güne füze saldırılarıyla başladı. Ülkenin başkenti Caracas'ta çok sayıda patlama sesleri duyulmuştu. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump "Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı" açıklamasını yaptı.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta çok sayıda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında duyulan seslerin ardından, sivillerin evlerinde çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmaya çalıştığı ifade edildi.
Görüntülerde şehrin çeşitli noktalarından duyulan patlama sesleri ile birlikte yoğun duman yükseldiği görülürken Amerikan medyasında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri tesislere saldırı emri verdi.
Tüm dünya peşpeşe patlayan füzelerle sarsılırken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın Venezuela'daki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdiği bildirildi.