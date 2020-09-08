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  3. 08 Eylül 2020 09:50

ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

ABD’de 50 eyalette pek çok vatandaşın evine, talepleri olmadan Çin’den posta yoluyla tohum gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

Yetkililer, vatandaşlara gizemli tohumları ekmemelerini, bunların yerli bitkileri ve böcekleri yok edebilecek istilacı türler olabileceğini söyledi. Ayrıca durumun Tarım Bakanlığı’na (USDA) bildirmesi istendi.  

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ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nin bitki koruma programından Osama El-Lissy, “Şimdiye kadar incelediğimiz örnekler arasında hardal, lahana, nane, adaçayı, biberiye, lavanta, ebegümeci ve gül gibi 14 farklı tohum türü belirledik” dedi. 

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ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

Tohumlar hakkında soruşturma devam ederken, Japonya, Kanada ve Avustralya’da bazı kişiler de benzer paketler aldıklarını bildirdi. 

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ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, paketlerin üzerindeki etiketlerin sahte olduğunu belirtti.  

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