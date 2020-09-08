ABD'de evlere kapalı zarf içinde geliyor!

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nin bitki koruma programından Osama El-Lissy, “Şimdiye kadar incelediğimiz örnekler arasında hardal, lahana, nane, adaçayı, biberiye, lavanta, ebegümeci ve gül gibi 14 farklı tohum türü belirledik” dedi.