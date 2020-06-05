ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde

Minneapolis kentinde Floyd için yapılan cenaze töreninin ardından protestocular sokağa çıktı. Törene büyük bir kalabalık katılım gösterdi. Cenazede konuşan Papaz Al Sharpton, Floyd'un ölümünün değişim için bir katalizör olacağına dair söz verdi. Sharpton, olanların sembolik bir mesaj olduğunu ifade etti: "Dizinizi boynumuzda çekin".