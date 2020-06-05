ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 10. gününde de devam etti.
Minneapolis kentinde Floyd için yapılan cenaze töreninin ardından protestocular sokağa çıktı. Törene büyük bir kalabalık katılım gösterdi. Cenazede konuşan Papaz Al Sharpton, Floyd'un ölümünün değişim için bir katalizör olacağına dair söz verdi. Sharpton, olanların sembolik bir mesaj olduğunu ifade etti: "Dizinizi boynumuzda çekin".
Dün ülke genelinde protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında bir azalma görüldü ve Louisville ile Seattle gibi bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
New York'un Manhattan adası ve Bronx bölgesinde sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdikten sonra polis, barışçıl protestocuları sıkıştırdı. Sokakta polisin yine birçok kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. New York Times, bazı noktalarda polisin protestoları copladığını ve kalkanlarla iteklediğini ifade etti.