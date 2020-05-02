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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
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  3. 02 Mayıs 2020 23:42

ABD'de koronadan ölü sayısı 65 bini geçti!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası 3 milyon 350 bine yaklaşırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bini geçti.

ABD'de koronadan ölü sayısı 65 bini geçti!

ABD'de koranavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e çıktı. ABD'deki koronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 30 bini geçti.

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ABD'de koronadan ölü sayısı 65 bini geçti!

RUSYA'DA SON 24 SAATTE 9 BİNDEN FAZLA CORONA VAKASICorona virüs salgınının son günlerde en hızlı bulaştığı ülke ise Rusya ve Brezilya oldu. Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişi virüse yakalanırken, 57 kişi de yaşamını yitirdi. 

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ABD'de koronadan ölü sayısı 65 bini geçti!

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı. Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.

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ABD'de koronadan ölü sayısı 65 bini geçti!

Yeni vakaların yüzde 46,6'sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu aktarıldı.

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