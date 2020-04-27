ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Worldometers tarafından derlenen verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte yaşanan artışla 1 milyonu geçti.
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgının bilançosu artmaya devam ediyor.
ABD'de son 24 saatte 872 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 56 bin 285'e ulaştı.