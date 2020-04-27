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  3. 27 Nisan 2020 23:35

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Worldometers tarafından derlenen verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte yaşanan artışla 1 milyonu geçti.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgının bilançosu artmaya devam ediyor.

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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 1 milyonu aşarak, 1 milyon 432'ye yükseldi. 

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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de son 24 saatte 872 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 56 bin 285'e ulaştı.

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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

EN FAZLA ETKİLENEN EYALET NEW YORK OLDU Ülkede koronavirüs salgınından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta ise toplam vaka sayısı 3 bin 233 kişi artarak, 297 bin 224'e ulaştı. 

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