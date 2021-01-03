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  3. 03 Ocak 2021 22:36

ABD'de küçük uçak evin üzerine düştü

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti.

ABD'de küçük uçak evin üzerine düştü

ABD'de küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü. CNN'nin haberine göre, Oakland polisi, küçük bir uçağın Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştüğünü duyurdu. 

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ABD'de küçük uçak evin üzerine düştü

Yetkililer, kazada 1'i pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.

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ABD'de küçük uçak evin üzerine düştü

Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.

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