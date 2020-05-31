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  3. 31 Mayıs 2020 10:05

ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'un ardından başlayan protestolar korkunç boyutlara ulaştı. Yüzbinlerce Amerikalı sokaklara dökülüp polislerle çatıştı. Şehirler yakılıp yıkılırken, polis araçları da ateşe verildi. Trump, yaptığı son açıklamayla ordunun müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.

ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İşte ABD'de yaşanan son gelişmeler...

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ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi.

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ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Floyd'un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını dile getiren Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd'un anısına saygısızlık yaptıklarını savundu. 

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