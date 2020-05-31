ABD'de siyah öfke dinmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'nin Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'un ardından başlayan protestolar korkunç boyutlara ulaştı. Yüzbinlerce Amerikalı sokaklara dökülüp polislerle çatıştı. Şehirler yakılıp yıkılırken, polis araçları da ateşe verildi. Trump, yaptığı son açıklamayla ordunun müdahaleye hazır olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi.
Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.