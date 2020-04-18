  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2020 10:52

ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

New York Times (NYT) gazetesi, Covid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde Corona virüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

1/ 6
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

"YAŞLI BAKIM EVLERİ TOPLU MEZAR GİBİ" Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Covid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı.

2/ 6
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

NYT'ye konuşan bakım evi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakım evlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

3/ 6
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİNDEN SAĞLIK BAKANINA MEKTUP Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Mississippi Vekili Bennie Thompson da bakım evlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'a bir mektup gönderdi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM