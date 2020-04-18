ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü
ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
New York Times (NYT) gazetesi, Covid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde Corona virüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.
"YAŞLI BAKIM EVLERİ TOPLU MEZAR GİBİ" Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Covid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı.
NYT'ye konuşan bakım evi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakım evlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.