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  3. 11 Şubat 2021 22:10

ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi öldü.

ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü

Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

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ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü

Sözcü, söz konusu kazada en az 100 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı. Sabah meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

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ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

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ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

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