ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak öldürdü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.