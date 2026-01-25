ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları, kendilerine bir silahla yaklaştığı iddia edilen bir kişiyi müdahale sırasında vurarak öldürdü. Öldürülen kişinin ABD vatandaşı bir hemşire olduğu ortaya çıkınca ortalık bir anda karıştı binlerce kişi protesto gösterileri düzenlerken ABD Başkanı Trump, protestoları bastırmak için askeri güç kullanmakla tehdit etti
ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak öldürdü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının müdahalesi sırasında vurularak öldürülen 37 yaşındaki kişinin Alex Pretti adlı ABD vatandaşı bir hemşire olduğu açıklandı.
Olayın ardından basın açıklaması gerçekleştiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamaları yeniden teyit ederek Pretti’nin güvenlik güçlerine 9 milimetrelik yarı otomatik bir tabanca ve iki tam dolu şarjör ile yaklaştığının tespit edildiğini açıkladı.
Noem, ICE ajanlarının kişiyi silahsızlandırmaya çalıştığını ancak Pretti’nin bu duruma "şiddetli tepki göstermesi" üzerine ajanların kendilerini korumak için ateş ettiğini söyledi. Noem, ateş eden ICE ajanının olay anında kendisinin ve yakındaki diğer yetkililerin güvenliği için endişe duyduğunu aktardı.