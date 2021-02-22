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  3. 22 Şubat 2021 17:45

ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, nakledilen akciğerlerden kaptığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü

ABD'de akciğer nakli yapılan bir hasta, nakledilen akciğerlerden kaptığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü

NBC'nin haberine göre ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kadına, trafik kazasında ölen bir kişiden akciğer nakli yapıldı. Ancak hastanın durumu ameliyattan üç gün sonra ağırlaştı ve yapılan testlerde COVID-19 olduğu anlaşıldı.

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ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü

Habere göre, ameliyatı gerçekleştiren doktor da koronavirüse yakalandı.

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ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü

ABD basınına göre vaka, organ nakliyle bulaşan ilk vaka olarak ABD'de kayıtlara geçti.

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