ABD'de bir hasta, nakledilen akciğerden koronavirüs kaparak öldü
ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın, nakledilen akciğerlerden kaptığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de akciğer nakli yapılan bir hasta, nakledilen akciğerlerden kaptığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
NBC'nin haberine göre ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kadına, trafik kazasında ölen bir kişiden akciğer nakli yapıldı. Ancak hastanın durumu ameliyattan üç gün sonra ağırlaştı ve yapılan testlerde COVID-19 olduğu anlaşıldı.