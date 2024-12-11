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ABD'de büyük yangın: Ünlülerin evleri de tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangınında 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü. Ünlü isimlerin malikanelerinin tahliye bölgesinde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
ABD'de büyük yangın: Ünlülerin evleri de tahliye edildi - Resim: 1

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangında şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler yayılmaya devam ediyor. 

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ABD'de büyük yangın: Ünlülerin evleri de tahliye edildi - Resim: 2

Franklin Fire olarak adlandırılan yangının yüzde 7'si kontrol altına alınırken, şu ana kadar 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü. 

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ABD'de büyük yangın: Ünlülerin evleri de tahliye edildi - Resim: 3

Yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, bazı evlerin küle döndüğü, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

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ABD'de büyük yangın: Ünlülerin evleri de tahliye edildi - Resim: 4

Los Angeles County Şerifi Robert Luna yaptığı açıklamada, 2 bin 43 bina ve eve tahliye emri verildiğini, 6 bin 46 yapıya ise tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.

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