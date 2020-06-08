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  3. 08 Haziran 2020 22:23

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd için diz çöktü

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, ABD'de bir polis memurunun siyahi vatandaşı öldürülmesine ilişkin olarak George Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye boyunca diz çöktü.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd için diz çöktü

Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve ABD'deki başkanlık yarışından aralık ayında çekilen California Senatörü Kamala Harris'in de aralarında olduğu bir grup Demokrat Parti üyesi, kongrede bir araya geldi.

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ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd için diz çöktü

Floyd'un, Minneapolis'te polisler tarafından, ensesine basılıp nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan tepkiler sonucunda, polis teşkilatındaki ve yargıdaki ırkçı tutumu bitirmeye yönelik tasarı sunmak için toplanan Demokratlar, çalışmalarına Floyd'u anarak başladı.

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ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd için diz çöktü

Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulunan Demokrat üyelerin, ayrıca Siyahileri temsil eden eşarp ve atkılar kullanması dikkati çekti.

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ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Floyd için diz çöktü

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI TÜM ABD'DE YANKILANDI
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

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