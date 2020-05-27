  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Mayıs 2020 14:31

ABD'de eylemciler polisle çatıştı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verilirken,binlerce kişi de polis şiddetini protesto etti.

ABD'de eylemciler polisle çatıştı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verildi. Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki George Floyd'u "sahtecilik" şikâyeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı görüldü. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı.

1/ 33
ABD'de eylemciler polisle çatıştı

"NEFES ALAMIYORUM" SLOGANLARIYLA PROTESTO Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak "Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum" diye bağırdı.

2/ 33
ABD'de eylemciler polisle çatıştı

Kimi protestocular ise "Adalet yok, barış yok", "Siyahilerin de hayatları önemlidir" ve "Bizi linç etmeyi bırakın" pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti. Son dakika: Dünya ABD'deki polis dehşetini konuşuyor! Herkesin gözü önünde boğarak böyle öldürdüler | Video

3/ 33
ABD'de eylemciler polisle çatıştı

Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Protestocular bazı işyerlerinin pencerelerini kırdı ve polislere taş fırlattı.

4/ 33
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM