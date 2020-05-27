ABD'de eylemciler polisle çatıştı

Kimi protestocular ise "Adalet yok, barış yok", "Siyahilerin de hayatları önemlidir" ve "Bizi linç etmeyi bırakın" pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti. Son dakika: Dünya ABD'deki polis dehşetini konuşuyor! Herkesin gözü önünde boğarak böyle öldürdüler | Video