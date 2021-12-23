ABD’de ez 71 kişiyi öldüren kasırgadan 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı
ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık'ta tarihinin gördüğü en kötü hortum felaketlerinden biri vurdu . En az 71 kişi hayatını kaybederken yüzlerce bina yıkıldı. Mayfield'deki bir binada mahsur kalan bir kedi ise 9 gün sonra enkazdan sağ çıkmayı başardı.
Kasırgalar, Kentucky eyaletine bağlı Mayfield şehir merkezindeki, birçok binanın yanı sıra üç bir katlı bir ofisin de yıkılmasına neden oldu. Binanın sahibi, Sonny Hoot Gibson, felaket esnasında kedisi Madix’i her yerde aradı, ancak o olmadan ayrılmak zorunda kaldı.
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Birkaç gün sonra pes eden Gibson, Madix’in hayatından umudunu kesti.
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Kiralama işi yapan Gibson geçen pazar günü, kurtabileceği eşyaları belirlemek ve zararı hesaplamak için enkaz alanına gitti. Ardından, derinden gelen bir mivaylama sesi duydu.
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Çevredeki iş makinelerinin sesi bastırdığını söyleyen Gibson, etrafına baktı ama Madix’i hemen bulamadı. Bu yüzden, yardıma gelmeleri için bazı çalışanlarını aradı. Kısa bir süre sonra, kediyi molozun altındaki bir delikte buldular.
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