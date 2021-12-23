ABD’de ez 71 kişiyi öldüren kasırgadan 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı

Kasırgalar, Kentucky eyaletine bağlı Mayfield şehir merkezindeki, birçok binanın yanı sıra üç bir katlı bir ofisin de yıkılmasına neden oldu. Binanın sahibi, Sonny Hoot Gibson, felaket esnasında kedisi Madix’i her yerde aradı, ancak o olmadan ayrılmak zorunda kaldı.