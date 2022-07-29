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ABD'de feribotun iskeleye çarptığı an kamerada

ABD'nin Seattle kentinde iskeleye çarpan feribotta ve içerisindeki 2 araç da büyük hasar meydana geldi.

ABD'de feribotun iskeleye çarptığı an kamerada - Resim: 1

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir feribot, yanaştığı iskeleye çarptı. 

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ABD'de feribotun iskeleye çarptığı an kamerada - Resim: 2

Feribotta ve içerisindeki 2 araçta büyük hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. 

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ABD'de feribotun iskeleye çarptığı an kamerada - Resim: 3

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu.

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ABD'de feribotun iskeleye çarptığı an kamerada - Resim: 4

Kaza nedeniyle bölgedeki gemi trafiği de durduruldu.

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