ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı
ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılması nedeniyle birçok kurum hizmet vermeyi bıraktı.
ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.
Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.