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  3. 24 Aralık 2018 08:43

ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılması nedeniyle birçok kurum hizmet vermeyi bıraktı.

ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

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ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

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ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

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ABD'de hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

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