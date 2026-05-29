ABD'de inşaat kazası faciaya yol açtı: biri çocuk 3 ölü, 5 yaralı var!
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bağımsız bir inşaat ekibinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu meydana gelen apartman patlamasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Texas eyaleti, ihmaller zincirinin yol açtığı feci bir doğal gaz patlamasıyla sarsıldı. Dallas kentinin Oak Cliff bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama, binayı adeta savaş alanına çevirirken, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Olayın bağımsız bir inşaat ekibinin yeraltı çalışmaları sırasında ana doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, felaket adım adım geldi. Oak Cliff bölgesindeki apartman sakinleri, yoğun doğal gaz kokusu üzerine itfaiyeye sızıntı ihbarında bulundu. Ancak Dallas İtfaiyesi ekipleri henüz olay yerine intikal halindeyken, sızan gazın alev almasıyla korkunç patlama yaşandı. Şiddetli infilakın ardından çıkan devasa yangın, binanın büyük ölçüde çökmesine ve tahrip olmasına yol açtı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bilançoyu ortaya çıkardı. Dallas İtfaiyesi yetkilileri, yıkıntıların arasında iki kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Olayda yaralanan 5 kişi derhal çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altında başka mağdurların olma ihtimaline karşı arama kurtarma köpekleriyle yürütülen hassas çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki doğal gaz tedarikini sağlayan şirket, patlamanın kaynağına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, sızıntının bölgede çalışma yürüten bağımsız bir inşaat firmasının ihmalinden kaynaklandığını belirtti. İş makinelerinin yer altındaki doğal gaz borusuna ölümcül bir hasar verdiği ifade edildi. Yaşanan sivil can kayıpları üzerine ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), ihmaller zincirini en ince ayrıntısına kadar incelemek üzere Dallas'a özel bir müfettiş ekibi gönderdiğini duyurdu.