ABD'de inşaat kazası faciaya yol açtı: biri çocuk 3 ölü, 5 yaralı var!

ABD'nin Texas eyaleti, ihmaller zincirinin yol açtığı feci bir doğal gaz patlamasıyla sarsıldı. Dallas kentinin Oak Cliff bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama, binayı adeta savaş alanına çevirirken, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Olayın bağımsız bir inşaat ekibinin yeraltı çalışmaları sırasında ana doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, felaket adım adım geldi. Oak Cliff bölgesindeki apartman sakinleri, yoğun doğal gaz kokusu üzerine itfaiyeye sızıntı ihbarında bulundu. Ancak Dallas İtfaiyesi ekipleri henüz olay yerine intikal halindeyken, sızan gazın alev almasıyla korkunç patlama yaşandı. Şiddetli infilakın ardından çıkan devasa yangın, binanın büyük ölçüde çökmesine ve tahrip olmasına yol açtı.