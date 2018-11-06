ABD'de seçim günü
ABD'de Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yapılacak ara seçimler, Cumhuriyetçi başkan Donald Trump'ın kaderini çizecek.
Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senato'daki hâkimiyetlerini koruyabilecekler mi? Yoksa Demokratlar üstünlük sağlayıp Trump yönetimini köşeye mi sıkıştıracak?
Bugün Senato'daki 100 sandalyenin 35'i, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin de tamamı için seçime gidiliyor.
Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağlayabilirse, Trump'ın siyasi gündemi sekteye uğrayabilir, kabinenin faaliyetleri durdurulabilir.