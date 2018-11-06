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  3. 06 Kasım 2018 09:11

ABD'de seçim günü

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yapılacak ara seçimler, Cumhuriyetçi başkan Donald Trump'ın kaderini çizecek.

ABD'de seçim günü

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senato'daki hâkimiyetlerini koruyabilecekler mi? Yoksa Demokratlar üstünlük sağlayıp Trump yönetimini köşeye mi sıkıştıracak?

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ABD'de seçim günü

Bugün Senato'daki 100 sandalyenin 35'i, Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin de tamamı için seçime gidiliyor.

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ABD'de seçim günü

Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağlayabilirse, Trump'ın siyasi gündemi sekteye uğrayabilir, kabinenin faaliyetleri durdurulabilir.

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ABD'de seçim günü

Yüksek Mahkeme'nin atamaları da Senato'dan çıkacak sonuca bağlı olacak.

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