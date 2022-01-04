ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti! Joe Biden da nasibini aldı

ABD'nin doğu yakasında geçtiğimiz haftadan beri etkili olan kar yağışı ülkenün batısına doğru ilerlerken etkisini artırıp şiddetli bir kar fırtınasına neden oldu. Bir çok eyalette okulların tatil edildiği ülkede şimdiye kadar 5 bine yakın uçuş iptal edildi.