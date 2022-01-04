ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti! Joe Biden da nasibini aldı
ABD'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken ABD Başkanı Joe Biden da kar fırtınası nedeniyle özel uçağında mahsur kaldı.
ABD'nin doğu yakasında geçtiğimiz haftadan beri etkili olan kar yağışı ülkenün batısına doğru ilerlerken etkisini artırıp şiddetli bir kar fırtınasına neden oldu. Bir çok eyalette okulların tatil edildiği ülkede şimdiye kadar 5 bine yakın uçuş iptal edildi.
BİDEN UÇAKTA MAHSUR KALDI
Ülkeyi esir alan kar yağışından ABD Başkanı Joe Biden de nasibini aldı. Yılbaşı tatilinin ardından başkent Washington DC'ye geri dönen Biden'ın uçağı Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı. ABD lideri, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı.
SOSYAL MEDYADA TRUMP İLE KARIŞLAŞTIRILDI
Havaalanı personelinin yoğun karda merdiven asansörünü uçağın kapısına getirebilmesi ile uçaktan inen Biden'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla mücadele ederek aracına geçti.
79 yaşındaki başkanı eski başkan Donald Trump'la karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları, "Diğer adamın aksine bu kar yağışından korkmuyor" yorumları yaptı.