ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü
ABD'de etkili olan kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 170 milyon kişi de tehlikelere karşı uyarıldı.
Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.
CNN'e göre, yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle 11 Şubat'tan bu yana Teksas'taki üç ayrı kazada 9 kişi, Kentucky ve Oklahoma'da birer kişi olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede 170 milyon kişinin kötü hava şartları ve buzlanma konusunda uyarıldığını belirtirken, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi ve Texas eyaletlerinde acil durum ilan edildi.