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  3. 16 Şubat 2021 11:35

ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü

ABD'de etkili olan kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 170 milyon kişi de tehlikelere karşı uyarıldı.

ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü

Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

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ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü

CNN'e göre, yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle 11 Şubat'tan bu yana Teksas'taki üç ayrı kazada 9 kişi, Kentucky ve Oklahoma'da birer kişi olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü

Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede 170 milyon kişinin kötü hava şartları ve buzlanma konusunda uyarıldığını belirtirken, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi ve Texas eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

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ABD'de kış sert geçiyor: 11 ölü

Teksas Valisi Greg Abbott, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak, "Bu muhtemelen Teksas tarihinde hiç görülmemiş bir kış." ifadesini kullandı.

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