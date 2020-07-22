ABD'de koronavirüs aşısı için 100 binden fazla kişi gönüllü oldu

Fauci, ABD'li ilaç şirketi Moderna ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve son aşamaya hazır olan potansiyel koronavirüs aşısının 30 bin kişi üzerinde deneneceğini, farklı aşı denemeleri için de on binlerce gönüllü kişiye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

