ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri
ABD'de New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan farklı milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını MetLife Stadyum'da kıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görün
Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyum'unda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu.
New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.
Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.