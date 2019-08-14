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  3. 14 Ağustos 2019 14:20

ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri

ABD'de New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan farklı milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını MetLife Stadyum'da kıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görün

ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri

Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyum'unda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu.

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ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri

New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

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ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri

Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

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ABD'de Kurban Bayramı namazı görüntüleri

Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.

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