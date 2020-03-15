  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Mart 2020 08:36

ABD'de ölü sayısı artıyor! İşte Trump'ın test sonucu

ABD’de yeni tip koronavirüs kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi. ABD Başkanı Trump'ın test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

ABD'de ölü sayısı artıyor! İşte Trump'ın test sonucu

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

1/ 28
ABD'de ölü sayısı artıyor! İşte Trump'ın test sonucu

Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi.

2/ 28
ABD'de ölü sayısı artıyor! İşte Trump'ın test sonucu

Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.

3/ 28
ABD'de ölü sayısı artıyor! İşte Trump'ın test sonucu

TRUMP'IN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

4/ 28
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM