  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ABD'de sel felaketi! Ölü sayısı artıyor

ABD'de sel felaketi! Ölü sayısı artıyor

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 45 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

1 / 34

Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 34

"ZORUNDA DEĞİLSENİZ GELMEYİN'

Humphreys County Şerifi Chris Davis, halktan zorunlu olmadıkça ilçe merkezi Waverly'ye gelmemeleri çağrısında bulunarak, "Zorunda değilsen Waverly'ye gelmemenizi tercih ederiz" dedi.

3 / 34

SON 28 YILIN EN ŞİDDETLİ FELAKETİ

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı ifade edilirken, çok sayıda araç ve kullanılamaz hale geldi.

4 / 34