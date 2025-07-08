ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.
Kaynak: DHA/İHA
ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e ulaştı.
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Yetkililer, selde en yüksek can kaybının Kerr bölgesinde olduğunu belirterek, bu bölgede 28’i çocuk olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Travis bölgesinde 7, Kendall bölgesinde 6, Burnet bölgesinde 4, Williamson bölgesinde 2 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.
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Yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğu afet bölgesinde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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