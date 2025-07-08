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ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Kaynak: DHA/İHA
ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı - Resim: 1

ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e ulaştı. 

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ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı - Resim: 2

Yetkililer, selde en yüksek can kaybının Kerr bölgesinde olduğunu belirterek, bu bölgede 28’i çocuk olmak üzere 84 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı - Resim: 3

Travis bölgesinde 7, Kendall bölgesinde 6, Burnet bölgesinde 4, Williamson bölgesinde 2 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 100'ü aştı - Resim: 4

Yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğu afet bölgesinde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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