ABD'de serbest bırakılan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk böyle isyan etti

Toplantıya katılan Massachusetts Senatörü Edward J. Markey, Öztürk’ün serbest bırakılmasını "anayasa ve demokrasi adına kazanılmış büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. Markey, "Rümeysa'nın serbest bırakılması sadece bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve anayasal güvencelerin yeniden teyididir" şeklinde konuştu. Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley ise Öztürk’ün mücadelesinin "bir insanlık davası" olduğunu ifade ederek, "Rümeysa'nın yaşadığı bu haksızlık, onun gibi yüzlerce kadının başına geliyor. Bugün onun eve dönüşü hepimiz için bir zafer" dedi. Pressley, gözaltı sistemindeki şartları da gündeme taşıyarak, özel şirketlerin bu sistem üzerinden kâr elde ettiğini ifade etti.