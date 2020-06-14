ABD'de yine polis şiddeti! Atlanta sokakları savaş alanına döndü

Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.



GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.