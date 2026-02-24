ABD'de yüzyılın kar fırtınası: 10 bin uçuş iptal edildi, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin kuzeydoğusunu vuran tarihi kar fırtınası 30 milyon kişiyi etkisi altına aldı. Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaşırken 10 binden fazla uçuş iptal edildi, 650 bin kişi elektriksiz kaldı. Kar fırtınası New York'ta 1869'dan bu yana en güçlü 9. fırtına olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İHA
ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası, sekiz eyalette hayatı adeta felç etti.
Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania'yı vuran fırtına yaklaşık 30 milyon kişiyi etkilerken New York'ta olağanüstü hal ilan edildi.
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaşırken New York'un Central Park'ında öğle saatlerinde ölçülen kar kalınlığı 49 santimetre oldu.
Fırtına New York'ta 1869'dan bu yana yaşanan en güçlü 9. kar fırtınası olarak tarihe geçerken New Jersey'nin Newark kentinde son 90 yılın en şiddetli ikinci kar yağışı olarak kayıtlara girdi.
