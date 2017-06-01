ABD'den büyük gözdağı: 2 uçak gemisini yolladı

USS Ronald Reagan'ın bağlı olduğu ABD 7. Filosunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri helikopter taşıyıcı gemisi Hyuga ve füze destroyeri Aşigara'nın katıldığı tatbikatın, "Hint Okyanusu ve Asya Pasifik'te müşterek çalışmayı ve harp hazırlığını geliştirmek için yapılan rutin bir eğitim faaliyeti" olduğu kaydedildi.