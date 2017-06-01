ABD'den büyük gözdağı: 2 uçak gemisini yolladı
ABD, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı 2 adet uçak gemisini Japonya'ya yolladı.
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin, ABD'ye ait iki uçak gemisiyle ortak tatbikat yaptığı bildirildi.
Japon haber ajansı Kyodo'nun bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ilk kez iki ABD uçak gemisiyle birlikte tatbikat düzenledi.
Japon savaş gemileri ve uçaklarının, ABD'nin uçak gemileri ve onlara bağlı savaş uçaklarıyla birlikte başladığı tatbikat, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ortak bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.
USS Ronald Reagan'ın bağlı olduğu ABD 7. Filosunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri helikopter taşıyıcı gemisi Hyuga ve füze destroyeri Aşigara'nın katıldığı tatbikatın, "Hint Okyanusu ve Asya Pasifik'te müşterek çalışmayı ve harp hazırlığını geliştirmek için yapılan rutin bir eğitim faaliyeti" olduğu kaydedildi.