ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

Ayrıca Çin’le bağlantılı olarak 5G altyapısı ile koronavirüsten çıkarılan dersi de görüştüklerini aktaran Raab, iki ülke arasında müzakereleri yürütülen serbest ticaret anlaşmasının hem istihdam hem de tüketiciler için yararlı olması gerektiğini vurguladı. Raab, İran, Rusya ve Orta Doğu konularını da ele aldıklarını aktardı.

