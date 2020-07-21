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  3. 21 Temmuz 2020 19:40

ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo koronavirüs ile ilgili Çin'i suçlayarak, virüsün önlenebilir olduğunu Çin'in bu konudaki tavrının utanç verici olduğunu belirtti.

ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

Pompeo, Londra ziyareti sırasında mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

Raab, görüşmede Çin’in Hong Kong’daki eylemlerinin yol açtığı ciddi endişeleri ve İngiltere’nin bu konuda attığı adımı ele aldıklarını belirtti.

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ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

Ayrıca Çin’le bağlantılı olarak 5G altyapısı ile koronavirüsten çıkarılan dersi de görüştüklerini aktaran Raab, iki ülke arasında müzakereleri yürütülen serbest ticaret anlaşmasının hem istihdam hem de tüketiciler için yararlı olması gerektiğini vurguladı. Raab, İran, Rusya ve Orta Doğu konularını da ele aldıklarını aktardı.

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ABD'den Çin'e: ''Koronavirüs önlenebilirdi''

Raab, bir soru üzerine hükümetin Rusya’nın Brexit referandumuna müdahalesini bilinçli olarak araştırmadığı iddiasını reddederek, bunun Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi raporunda yer almadığını, bir milletvekilinin yorumu olduğunu savundu.

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