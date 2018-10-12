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  3. 12 Ekim 2018 13:21

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye bir haftada 500 tır silah gitti

Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara sağladığı destek nedeniyle güven vermiyor.

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye bir haftada 500 tır silah gitti

Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara sağladığı destek nedeniyle güven vermiyor.

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ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye bir haftada 500 tır silah gitti

30 TIR zırhlı araç

ABD her ne kadar terör örgütünün Münbiç’ten çıkarılması için Türkiye ile anlaştıysa da, bölgede PKK tarafından yönetilen yapılara verdiği silah, araç ve teknik ekipman desteğini sürdürüyor. Son bir haftada en az 500 TIR silah, zırhlı araç ve mühimmat, ABD tarafından PKK/SDG’ye gönderildi. ABD önderliğindeki Uluslararası Koalisyon önceki akşam PKK/SDG’ye 30’u zırhlı araç yüklü olan 300 TIR’lık bir konvoy daha yolladı.

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ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye bir haftada 500 tır silah gitti

Konvoy gece saatlerinde YPG kontrolündeki Kamışlı’ya vardı. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) resmi internet sitesi de 300 TIR’lık konvoyu doğruladı.

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ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye bir haftada 500 tır silah gitti

Lenco BearCat ZPT

Öte yandan Koalisyon’un dün PKK’ya angaje Münbiç Askeri Konseyi’ne en az iki adet Lenco BearCat ZPT (Zırhlı personel taşıyıcı) verdiği ortaya çıktı. Massachusetts merkezli Lenco Industries tarafından üretilen Lenco BearCat ZPT, 12 askeri personel taşıyor.

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