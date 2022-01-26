ABD'li bilim insanından dünyayı sarsan pandemi açıklaması

COVİD-19 HAYVANLARI ENFEKTE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Poland, “'Henüz endemi tahminini yürütebileceğimiz herhangi bir aşamada değiliz. Corona virüsü ortadan kaldıramayacağız. Corona virüs hayvanları enfekte etmeye devam ediyor. Yani türler arasında dolaşarak mutasyona uğruyor. Bu nedenle süresiz olarak dolaşma kabiliyetine sahip” diye konuştu.