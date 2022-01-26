ABD'li bilim insanından dünyayı sarsan pandemi açıklaması
ABD’nin en prestijli hastanelerinden biri olan Mayo Clinic'ten Dr. Gregory Poland, koronavirüsün bu yüzyılın sonuna kadar hayatımızda olacağını söyledi. Poland, insanların nesiller boyunca Covid-19 aşısı olmaya devam edeceğini söyledi.
ABD’de yer alan Mayo Clinic’te epidemiyolog olarak çalışan ve "Vaccine" adlı bilimsel derginin baş editörü olan Dr. Gregory Poland, corona virüs pandemisinin bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkileyeceğini öne sürdü.
Aşı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD’nin önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Poland, MarketWatch adlı finans sitesine konuştu.
Corona virüsün Omicron varyantının daha az ciddi hastalığa neden olması nedeniyle bilim insanları Covid-19 pandemisini endemik bir hale getirebileceğini düşünüyor. Ancak, Poland aynı iyimser bakış açısını paylaşmıyor.
COVİD-19 HAYVANLARI ENFEKTE ETMEYE DEVAM EDİYOR
Poland, “'Henüz endemi tahminini yürütebileceğimiz herhangi bir aşamada değiliz. Corona virüsü ortadan kaldıramayacağız. Corona virüs hayvanları enfekte etmeye devam ediyor. Yani türler arasında dolaşarak mutasyona uğruyor. Bu nedenle süresiz olarak dolaşma kabiliyetine sahip” diye konuştu.