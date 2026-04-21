ABD'li gezgin Türkiye turunda HÜDA Par'ın ABD protestonda hayatının şokunu yaşadı
Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Diyarbakır gezisinde hayatının en ilginç anlarını yaşadı. Merakla yaklaştığı kalabalığın ABD karşıtı bir protesto olduğunu anladığında iş işten geçmişti. Çevresini saran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan, Kelime-i Şehadet getirtilmeye çalışılan ve sonunda tekbirler eşliğinde halay çeken fenomenin "Aman Tanrım" dedirten o videosu milyonlara ulaştı.
Türkiye turuna çıkan ve rotasını Diyarbakır’a çeviren Amerikalı ünlü içerik üreticisi Tommy G, şehir turu sırasında kendisini dünya basınında bile yankı uyandıracak bir olayın merkezinde buldu. Sokaktaki büyük kalabalığı merak ederek aralarına giren fenomen, saniyeler içinde ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında kaldığını fark etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun başına "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, başlangıçta yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Herhangi bir siyasi duruşu olmadığını, sadece insani bir merakla kalabalığa yaklaştığını belirten fenomen, kısa sürede Diyarbakırlıların yoğun markajına girdi.
Görüntülerde, protesto alanındaki bazı vatandaşların Amerikalı fenomene ilgi göstererek Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Çevrede yankılanan "tekbir" seslerine rağmen ortamın gerilmek yerine bir anda şenlik havasına bürünmesi ise izleyenleri hayrete düşürdü. Tommy G’nin, bir süre sonra kalabalıkla uyum sağlayarak "La ilahe illallah" nakaratları eşliğinde halay çektiği anlar, videonun en çok konuşulan kısmı oldu.
ABD'li fenomen yaşadıkları kamerasına dönerek "Aman Tanrım" (Oh my God) diyerek yaşadıklarını özetledi. Tommy G’nin Diyarbakır macerası, kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kullanıcılar, "Diyarbakır misafirperverliği her yerde kendini gösteriyor" ve "Dünyanın en garip karşılaşması olabilir" yorumlarında bulunarak görüntüleri binlerce kez paylaştı.