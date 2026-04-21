ABD'li gezgin Türkiye turunda HÜDA Par'ın ABD protestonda hayatının şokunu yaşadı

Türkiye turuna çıkan ve rotasını Diyarbakır’a çeviren Amerikalı ünlü içerik üreticisi Tommy G, şehir turu sırasında kendisini dünya basınında bile yankı uyandıracak bir olayın merkezinde buldu. Sokaktaki büyük kalabalığı merak ederek aralarına giren fenomen, saniyeler içinde ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında kaldığını fark etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun başına "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, başlangıçta yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Herhangi bir siyasi duruşu olmadığını, sadece insani bir merakla kalabalığa yaklaştığını belirten fenomen, kısa sürede Diyarbakırlıların yoğun markajına girdi.