ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''
ABD'de devam eden George Floyd protestoları ülkedeki sosyal mesafe ve kuralların hiçe sayılmasına neden olurken, sağlık uzmanları bu şekilde devam edilirse vaka sayısının 3 kat artabileceğini iddia etti.
Eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yetkilileri vaka sayılarının protesto öncesi dönemden üç kat artacağına dikkat çekti.
Sağlık yetkilileri, ABD’de başlayan protestoların koronavirüsün (Covid-19) yayılımını artıracağı konusunda endişelerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiği öğrenildi.