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  3. 03 Haziran 2020 15:29

ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''

ABD'de devam eden George Floyd protestoları ülkedeki sosyal mesafe ve kuralların hiçe sayılmasına neden olurken, sağlık uzmanları bu şekilde devam edilirse vaka sayısının 3 kat artabileceğini iddia etti.

ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''

ABD George Floyd için ülke genelinde düzenlenen protestolar ne salgın ne de önlem dinliyor.

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ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''

Eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yetkilileri vaka sayılarının protesto öncesi dönemden üç kat artacağına dikkat çekti.

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ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''

Sağlık yetkilileri, ABD’de başlayan protestoların koronavirüsün (Covid-19) yayılımını artıracağı konusunda endişelerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiği öğrenildi.

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ABD'li sağlık uzmanları uyardı! ''Vaka sayısı 3 kat artabilir''

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde görevli uzmanlar protestolar sırasında korunamayan fiziksel mesafe nedeniyle virüsün yayılmasına yönelik risk taşınıdığını ifade ettiği belirtildi.

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