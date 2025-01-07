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  4. ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı

ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı

ABD kar fırtınasının etkisi altında. Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 eyalette acil durum ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 1

ABD’de hafta sonu Missouri ile Kansas eyaletlerinden başlayan ve Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. 

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ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 2

Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilirken, hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ile Missouri eyaletlerine West Virginia ve New Jersey de katıldı.

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ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 3

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, önceliklerinin şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi.

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ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 4

Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.

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