ABD'nin 7 eyaletinde OHAL: ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı
ABD kar fırtınasının etkisi altında. Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 eyalette acil durum ilan edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
ABD’de hafta sonu Missouri ile Kansas eyaletlerinden başlayan ve Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor.
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Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilirken, hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ile Missouri eyaletlerine West Virginia ve New Jersey de katıldı.
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Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, önceliklerinin şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi.
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Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.
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