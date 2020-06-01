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  3. 01 Haziran 2020 19:51

ABD'nin merkezinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siyahi Amerikalı güvenlik görevlisi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin protestolar sürerken, Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin merkezinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

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ABD'nin merkezinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

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ABD'nin merkezinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

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ABD'nin merkezinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

"Nefes alamıyorum" feryadı polis şiddetini gündeme taşıdı
46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

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