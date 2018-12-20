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  3. 20 Aralık 2018 18:35

ABD'nin gözlem noktasına PKK'lı teröristler yerleşti

Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor

ABD'nin gözlem noktasına PKK'lı teröristler yerleşti

Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor

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ABD'nin gözlem noktasına PKK'lı teröristler yerleşti

Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi ABD-PKK/PYD ittifakı birkez daha gözler önüne serildi.

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ABD'nin gözlem noktasına PKK'lı teröristler yerleşti

ABD, Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede inşa ettiği korsan gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya teslim etti.

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