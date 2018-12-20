ABD'nin gözlem noktasına PKK'lı teröristler yerleşti
Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor
Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor
Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi ABD-PKK/PYD ittifakı birkez daha gözler önüne serildi.