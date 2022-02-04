ABD'nin Türkiye sınırındaki ''gizli operasyonu'' böyle görüntülendi

Operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes`e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.