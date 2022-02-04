ABD'nin Türkiye sınırındaki ''gizli operasyonu'' böyle görüntülendi
ABD'nin İdlib'de DEAŞ elebaşına düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazı görüntülendi.
ABD`li bir yetkilinin Amerikan basınına yaptığı açıklamada, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini bildirmesinin ardından, AA ekibi, söz konusu hava aracı enkazının peşine düştü.
Enkaz, İdlib`in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarında görüntülendi.
Çekimlerde, helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.
Operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes`e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.