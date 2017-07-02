ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde
Amerika'nın DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PYD'ye verdiği silahlar Türk askerine çevriliyor.
DEAŞ'ın kalesi olarak kabul edilen Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG ile işbirliği yapan Amerika, teröristlere çok sayıda silah ve mühimmat yardımı yaptı.
Teröristleri silahlandıran ABD, örgüte para yardımında da bulunuyor. Amerikalılar, silahların Türk askerine dönmeyeceğini söylese de Rakka için verilen silahlar Türkiye'ye girdi.
Sıcak havalara rağmen operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, Şırnak'ın İdil ilçesinde karşılaştığı 6 kişilik PKK'lı grubunu etkisiz hale getirdi.