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  3. 02 Temmuz 2017 16:18

ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde

Amerika'nın DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PYD'ye verdiği silahlar Türk askerine çevriliyor.

ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde

DEAŞ'ın kalesi olarak kabul edilen Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG ile işbirliği yapan Amerika, teröristlere çok sayıda silah ve mühimmat yardımı yaptı.

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ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde

Teröristleri silahlandıran ABD, örgüte para yardımında da bulunuyor. Amerikalılar, silahların Türk askerine dönmeyeceğini söylese de Rakka için verilen silahlar Türkiye'ye girdi.

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ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde

Sıcak havalara rağmen operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, Şırnak'ın İdil ilçesinde karşılaştığı 6 kişilik PKK'lı grubunu etkisiz hale getirdi.

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ABD'nin verdiği silahlar PKK'lı teröristlerin elinde

Öldürülen teröristlerin silahları ise, Rakka operasyonu için YPG'lilere verilen silahlarla aynı çıktı

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