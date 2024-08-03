''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı
Zonguldak açıklarında doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han, Filyos Limanı'na ulaştı.
Kaynak: DHA
Derin deniz sondaj gemisi olan ‘Abdulhamid Han’, Akdeniz’deki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz’e doğru yola çıkmıştı. Geminin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişinden önce 112 metrelik kulesinin 56 metrelik bölümü sökülmüştü.
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Türkiye’nin 7’nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4’üncü sondaj gemisi, bu sabah saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’na ulaştı.
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238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, kule montajının ardından Karadeniz’deki görevine başlayacak.
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Yaklaşık 20 yıl Karadeniz’de görev yapması planlanan geminin ilk etapta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın kullandığı Filyos Limanı’nda kule montajı yapılacak.
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