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''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı

Zonguldak açıklarında doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına katılmak için Akdeniz'den yola çıkan derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han, Filyos Limanı'na ulaştı.

Kaynak: DHA
''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı - Resim: 1

Derin deniz sondaj gemisi olan ‘Abdulhamid Han’, Akdeniz’deki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz’e doğru yola çıkmıştı. Geminin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişinden önce 112 metrelik kulesinin 56 metrelik bölümü sökülmüştü. 

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''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı - Resim: 2

Türkiye’nin 7’nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4’üncü sondaj gemisi, bu sabah saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’na ulaştı. 

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''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı - Resim: 3

238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, kule montajının ardından Karadeniz’deki görevine başlayacak.

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''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı - Resim: 4

Yaklaşık 20 yıl Karadeniz’de görev yapması planlanan geminin ilk etapta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın kullandığı Filyos Limanı’nda kule montajı yapılacak. 

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