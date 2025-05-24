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Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz

Gözlerden uzak bir yaşam süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özbekistan ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gül'ün takım elbise yerine spor kıyafet tercih etmesi dikkat çekti.

Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz - Resim: 1

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Özbekistan'ı ziyaret etti. Gül çifti burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz - Resim: 2

Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.

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Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz - Resim: 3

Hep takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz Abdullah Gül'ün spor kıyafet tercihi dikkat çekti. 

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Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz - Resim: 4
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