Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz
Gözlerden uzak bir yaşam süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özbekistan ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gül'ün takım elbise yerine spor kıyafet tercih etmesi dikkat çekti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Özbekistan'ı ziyaret etti. Gül çifti burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.
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Hep takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz Abdullah Gül'ün spor kıyafet tercihi dikkat çekti.
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