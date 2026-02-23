ABD'yi kar fırtınası vurdu: Acil durum ilan edildi, binlerce uçuş iptal edildi

  1. Anasayfa
  4. Kar fırtınası fena vurdu: Acil durum ilan edildi, binlerce uçuş iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğusunu vuran şiddetli kar fırtınası New York, New Jersey ve Massachusetts'te acil durum ilan ettirdi. New York'ta araç trafiğine yasak getirilirken 3 binden fazla uçuş iptal edildi. Okullar tatil edildi, günlük hayat felç oldu. Belediye Başkanı Mamdani ve Vali Hochul vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

Kaynak: DHA / İHA
ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, New York ve New Jersey başta olmak üzere geniş bir coğrafyada günlük yaşamı adeta dondurdu.

Yoğun kar, sert rüzgar ve tehlikeli buzlanma koşulları nedeniyle New York, New Jersey ve Massachusetts'te acil durum ilan edildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, pazar akşamı saat 21.00'den pazartesi öğlen 12.00'ye kadar şehir genelinde zorunlu olmayan araç trafiğini yasakladı.

Kararın acil ekiplerin çalışmalarını hızlandırmak için alındığını belirten Mamdani, vatandaşları evde kalmaya çağırdı. 

