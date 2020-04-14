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  3. 14 Nisan 2020 16:31

ABD'yi koronavirüsten sonra fareler de tehdit ediyor

Yeni tip corona virüs salgını en çok ABD'yi vurdu. ABD'deki vaka sayısı 600 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 23 bin 765'e yükseldi. ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece corona virüsü değil, lağım fareleri de tehdit ediyor.

ABD'yi koronavirüsten sonra fareler de tehdit ediyor

Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade ediliyor. Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu.

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ABD'yi koronavirüsten sonra fareler de tehdit ediyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerdeki restoran, kafe gibi işletmeler, kapandığı için çöp üretemediğini belirten uzman Bobby Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi.

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ABD'yi koronavirüsten sonra fareler de tehdit ediyor

HAYATTA KALMA İÇGÜDÜLER ÇOK GÜÇLÜ

Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, "Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar" dedi.

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ABD'yi koronavirüsten sonra fareler de tehdit ediyor

TEHLİKE TÜM BÜYÜK ŞEHİRLER İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu uyarıların sadece ABD için geçirli olmadığını vurgulayan Corrigan, geçtiğimiz ay ABD'nin New Orleans eyaletinde karantina sonrası sokakları basarak, yiyecek arayan fareler görüldüğünü ve bu videoların sosyal medyada yayınlandığını hatırlattı.

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