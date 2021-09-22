ABD'yi sarsan cinayet: Youtuber'ın cesedi bulundu
ABD'de nişanlısıyla birlikte çıktığı ülke turunda kaybolan ve 11 Eylül'den beri aranan Youtuber Gabby Petito'nun cesedi bulundu.
ÖLÜM NEDENİ CİNAYET
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Wyoming eyaletinde bir kamp alanında bulunan kalıntıların, kayıp Youtuber Gabby Petito'ya ait olduğunu ve ölüm nedeninin cinayet olduğunu doğruladı.
FBI tarafından yapılan açıklamada, "Teton County Adli Tıp Uzmanı Dr. Brent Blue, kalıntıların doğum tarihi 19 Mart 1999 olan Gabrielle Venora Petito'ya ait olduğunu doğruladı. Adli tabibin ölüm şekliyle ilgili ilk kararı cinayettir” denildi.
Bununla birlikte Petito’nun resmi ölüm nedeni kesin otopsi sonuçları açıklananınca belli olacak. FBI'ın Denver ofisinden sorumlu özel ajan Michael Schneider, dedektiflerin Petito'nun ölümüne karışan herkesin "eylemlerinden sorumlu tutulmasını" sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.
Schneider, ayrıca Petito’nun nişanlısı Brian Laundrie’nin şüpheli olduğunu belirterek, “Laundrie'nin bu konudaki rolü veya şu an nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkes FBI ile iletişime geçmelidir” dedi.