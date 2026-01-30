AB'ye Schengen protestosunda kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu

Sırada hem Avrupa plakalı hem de Türk plakalı tırların bulunduğunu belirten Kurt, en büyük sıkıntının temel ihtiyaçlar olduğunu vurgulayarak, "Sınır kapısına yakın olanlar tuvalete ulaşabiliyor ancak sıranın gerisinde, yaklaşık 4 kilometre arkada kalan arkadaşlarımız tuvalete bile gidemiyor. Duş imkânı zaten yok" dedi. Geceleri ciddi güvenlik sorunları yaşandığını da dile getiren Kurt, "Mülteciler bazı araçların dolaplarını patlatıyor, yiyeceklerimizi çalıyor. Uykusuzluk ve tedirginlik had safhada" sözleriyle yaşananları anlattı. Resmi kaynaklardan herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Kurt, hem Türkiye'den Avrupa'ya gidecek hem de Avrupa'dan Türkiye'ye dönecek şoförlerin sürekli kendilerinden bilgi almaya çalıştığını ifade etti. Kurt, "Sıranın en başındayız, herkes bize soruyor. Kapı açık mı, geçen var mı diye. Mesaj kutularımız doldu. Bu yüzden her gün video paylaşıyoruz sadece bilgilendirme amacıyla" dedi.