Aç karnına içtiği alkol öldürdü

"Bizim için tam şoktu, yeterince yemek yememiş" Mulvay’ın, arkadaşının ölümüyle ilgili “Bizim için tam bir şoktu. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Ölmeden 3 hafta önce, uzaktan merhaba demek için bisikletiyle uğramıştı. Alice, hayatını kaybedene kadar 'alkolik ketoasiadoz'u daha önce duymamıştım. O hafta sonu ne kadar içtiğini bilmiyoruz ama alkolik değildi. Yeterince yemek yememiş ve bu da midesinde bir reaksiyonu tetiklemiş” ifadelerini kullandığı belirtildi.