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Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı

İstanbul Zeytinburnu'nda lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Kaza, 58. Bulvarı Caddesi'nde geçen ay meydana geldi. Bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi. 

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Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. 

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Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor. (DHA)

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