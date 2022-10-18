Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı
İstanbul Zeytinburnu'nda lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 58. Bulvarı Caddesi'nde geçen ay meydana geldi. Bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi.
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Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.
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Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor. (DHA)
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