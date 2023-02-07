Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu. Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı.