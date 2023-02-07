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  4. Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler

Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan yakınlarını arayan bir depremzedenin feryatları da görenlerin yüreğini dağladı.

Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu. Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı. 

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Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler - Resim: 2

Yaşanan depremin acı tablosu ise geçirilen ilk gecenin ardından günün ağarmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da anbean çalışmaları takip ediyor.

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Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler - Resim: 3

Ayrıca enkaz altında kalan yakınlarını seslenerek arayan vatandaşlar, deprem altında kalan sokak hayvanlarına da yardım elini uzatmayı unutmuyor.

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Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler - Resim: 4
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