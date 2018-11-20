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  3. 20 Kasım 2018 08:38

Nöbet kulübesinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'daki Orduevi’nde askerlik görevini yapan er M.Ç. (20) nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.

Nöbet kulübesinde ölü bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi’nde meydana geldi. Orduevi’nde vatani görevini yapan er M.Ç.’nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu.

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Nöbet kulübesinde ölü bulundu

Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.’yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

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Nöbet kulübesinde ölü bulundu

M.Ç.’nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.’nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

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Nöbet kulübesinde ölü bulundu

İZMİR'DE DEFNEDİLECEK
Acı haber M.Ç.'nin İzmir'in ödemiş ilçesine bağlı Günlüce köyünde oturan ve boşandıkları belirtilen anne Ganime Ç. ile baba Yaşar Ç.'ye gece geç saatlerde ulaştırıldı. 17 yaşında bir kız kardeşi bulunan M.Ç.'nin ölümü aileyi yasa boğdu.

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